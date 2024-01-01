مواقيت الصلاة الإثنين 19 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 1 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:29.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:37المدينة – 5:43الرياض – 5:14○ موعد أذان الظهرمكة – 12:24المدينة – 12:25الرياض – 11:57○ موعد أذان العصرمكة – 3:29المدينة – 3:25الرياض – 2:56○ موعد أذان المغربمكة – 5:50المدينة – 5:45الرياض – 5:16○ موعد أذان العشاءمكة – 7:20المدينة – 7:15الرياض – 6:46