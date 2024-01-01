الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة الإثنين 19 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 1 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:29.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 19 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:43
الرياض – 5:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:29
المدينة – 3:25
الرياض – 2:56
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:50
المدينة – 5:45
الرياض – 5:16
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:20
المدينة – 7:15
الرياض – 6:46


اقرأ أيضا

بعد صدور الأمر الملكي.. أمير الشرقية يستقبل نائبه (صور)

هل يمكن سفر المقيم في حالة وجود قرض تمويل؟ الجوازات توضح

فيديو.. شرطة ينبع بمنطقة المدينة المنورة تضبط مخالفًا لنظام البيئة

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجاتهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

"السعدون" تطرح أراضٍ تجارية وسكنية وفلل بشمال الرياض في مزاد واحة حطين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 2:02 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل .. الأحد 18 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:21 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

الخميس 1 جمادى الآخرة.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بنجران

دعاء - الحج - المسجد الحرام 12:55 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

الأربعاء 29 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في أبها

مواقيت الصلاة 1:15 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الثلاثاء 28 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في بريدة

اقرأ أيضا

دوريات امنية - عسير - البيئة
9:22 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

في جازان وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم ومخالفي أمن الحدود

الدفاع المدني
9:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

"مدني الرياض" يحرر لسان طفلة علق في قطعة معدنية

حرس الحدود - السعودية
8:54 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

حرس الحدود بجازان ينقذ بحارا من جنسية عربية

الزعاق
8:36 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

توقعات " الزعاق" لشهر يناير : موسم لرياح مخادعة وشديد البرد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم
1:40 ص الإثنين، 01 يناير 2024

تعليق الدراسة الحضورية في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل .. اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة
1:25 ص الإثنين، 01 يناير 2024

مواقيت الصلاة الإثنين 19 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. خطوات طال انتظارها.. تفاصيل جديدة عن تأمين عقود العمالة المنزلية

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.07 PM
12:22 ص الإثنين، 01 يناير 2024

أخطاء صادمة.. خطوات مهمة لفحص وحدتك السكنية جيدا قبل استلامها

مساند
12:00 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. مساند: يحق لصاحب العمل استرداد قيمة تأمين العقد للفترة المتبقية في ثلاث حالات

جواز السفر
11:58 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

هل يمكن السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية أثناء تجديد الجواز؟