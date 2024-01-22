الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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مواقيت الصلاة الإثنين 10 رجب.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 10 رجب 1445 هجرية، الموافق 22 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 10 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:45.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:35 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 10 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:46
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:33
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:39
الرياض – 3:10
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:04
المدينة – 6:00
الرياض – 5:31
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:34
المدينة – 7:30
الرياض – 7:01



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