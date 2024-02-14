الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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مواقيت الصلاة الأربعاء 4 شعبان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 4 شعبان 1445 هجرية، الموافق 14 فبراير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 4 شعبان 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:02.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:53 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 4 شعبان 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:35
المدينة – 5:38
الرياض – 5:09
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:52
المدينة – 3:51
الرياض – 3:22
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:18
المدينة – 6:16
الرياض – 5:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:48
المدينة – 7:46
الرياض – 7:17

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