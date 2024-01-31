الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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مواقيت الصلاة الأربعاء 19 رجب.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في سكاكا

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 19 رجب 1445 هجرية، الموافق 31 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:52.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 19 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:40
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:10
المدينة – 6:06
الرياض – 5:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:40
المدينة – 7:36
الرياض – 7:08


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