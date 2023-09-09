الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

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مواقيت الصلاة الأحد 25 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 صفر 1445 هجرية، الموافق 10 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 صفر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 25 صفر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:50
المدينة – 4:48
الرياض – 4:19
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:32
الرياض – 6:03
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 8:02
الرياض – 7:33



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