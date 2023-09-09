مواقيت الصلاة الأحد 25 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 صفر 1445 هجرية، الموافق 10 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 25 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:50المدينة – 4:48الرياض – 4:19○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:19الرياض – 11:51○ موعد أذان العصرمكة – 3:44المدينة – 3:47الرياض – 3:19○ موعد أذان المغربمكة – 6:29المدينة – 6:32الرياض – 6:03○ موعد أذان العشاءمكة – 7:59المدينة – 8:02الرياض – 7:33