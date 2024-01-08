الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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مواقف متطورة تحت الساحة لتسهيل الوصول للمسجد النبوي

مواقف المسجد النبوي
مواقف المسجد النبوي
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صممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه تحت ساحات المسجد النبوي، لخدمة وتسهيل وصول زوار المسجد النبوي.

أجهزة أمن متطورة في المسجد النبوي مع 679 كاميرااضافة اعلان

وجهزت المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات، من خلال 679 كاميرا حديثة، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، وفقًا لصحيفة "مكة".
ويوجد المسجد النبوي أكثر من 800 طفاية حريق، وخرطوم إطفاء، وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.

24 وحدة وقوف في مواقف المسجد النبوي

وتقع وحدات المواقف في جميع الاتجاهات (الغربية والجنوبية والشمالية والشرقية) من المسجد النبوي وتحتوي على 24 وحدة للوقوف، 8 منها مخصصة للمشتركين.
وتم تخصيص 16 وحدة للدفع الفوري، وتتسع كل وحدة لحوالي 184 سيارة.

تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في المسجد النبوي

وخصص عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تجهيزها بـ 112 سلمًا كهربائيًا للصعود إلى ساحات المسجد النبوي و 12 مصعدًا.

مواصفات مواقف المسجد النبوي

ـ 679 كاميرا حديثة.
ـ 800 طفاية حريق.
ـ 23 ألف ساتر إطفاء.
ـ 24 وحدة للوقوف.
ـ 16 وحدة للدفع الفوري.
ـ 184 سيارة في كل وحدة.
ـ مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ 112 سلمًا كهربائيًا للصعود.
ـ 12 مصعدًا.

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