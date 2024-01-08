مواقف متطورة تحت الساحة لتسهيل الوصول للمسجد النبوي

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صممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه تحت ساحات المسجد النبوي، لخدمة وتسهيل وصول زوار المسجد النبوي.





أجهزة أمن متطورة في المسجد النبوي مع 679 كاميرا اضافة اعلان



24 وحدة وقوف في مواقف المسجد النبوي



تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في المسجد النبوي



مواصفات مواقف المسجد النبوي



وجهزت المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات، من خلال 679 كاميرا حديثة، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، وفقًا لصحيفة "مكة".ويوجد المسجد النبوي أكثر من 800 طفاية حريق، وخرطوم إطفاء، وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.وتقع وحدات المواقف في جميع الاتجاهات (الغربية والجنوبية والشمالية والشرقية) من المسجد النبوي وتحتوي على 24 وحدة للوقوف، 8 منها مخصصة للمشتركين.وتم تخصيص 16 وحدة للدفع الفوري، وتتسع كل وحدة لحوالي 184 سيارة.وخصص عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تجهيزها بـ 112 سلمًا كهربائيًا للصعود إلى ساحات المسجد النبوي و 12 مصعدًا.ـ 679 كاميرا حديثة.ـ 800 طفاية حريق.ـ 23 ألف ساتر إطفاء.ـ 24 وحدة للوقوف.ـ 16 وحدة للدفع الفوري.ـ 184 سيارة في كل وحدة.ـ مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.ـ 112 سلمًا كهربائيًا للصعود.ـ 12 مصعدًا.