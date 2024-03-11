الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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أكثر من مليوني مستفيد..

مواعيد جديدة لحافلات المنطقة الشرقية في شهر رمضان

أمانة المنطقة الشرقية
أمانة المنطقة الشرقية
أ أ
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ارتفاع عدد مستفيدي النقل العام "حافلات المنطقة الشرقية" لأكثر من مليوني مستفيد، وذلك منذُ بداية تشغيل المشروع.اضافة اعلان

مواعيد جديدة لحافلات المنطقة الشرقية في شهر رمضان

 وأوضحت الأمانة مواعيد الخدمة للحافلات خلال شهر رمضان المبارك على جميع المسارات، حيث تبدأ من الساعة 8 صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة 2 صباحاً من اليوم التالي، مشيرةً إلى أن الأنظمة الذكية التي تمت إضافتها شكلت نموذجاً متكاملاً للتحكم والإدارة بكفاءة عالية ومراقبة.
 وتسعى الأمانة إلى تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل في أنظمتها، ومنها مشروع النقل العام لحاضرة الدمام والقطيف.
وذلك من خلال متابعتها من غرفة التحكم المجهزة بأحدث التقنيات لعرض آليات الرقابة على المشروع لحركة الحافلات في الحاضرة، والرقابة الميدانية ومركز التحكم عبر كاميرات مراقبة للسائق وحركة الحافلة.
إضافة إلى تحليل بيانات الركاب ورصد نسب مستخدميها وفئاتهم، إضافة إلى الكاميرات الداخلية والخارجية للحافلات؛ لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة متطلبات السلامة.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

 وأفادت أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، لتسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، والحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.


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