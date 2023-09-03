مواعيد تفويج حملة التصاريح لدخول الروضة الشريفة

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.

وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:





الرجال:

النساء :

تعليمات دخول المسجد النبوي



تعليمات نقطة الفرز



الفترة الأولى :من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجرالفترة الثانية:من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاءالفترة الأولى:من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاالفترة الثانية:من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .4ـ مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.1ـ وجود تصريح فعال على تطبيق توكلنا أو نسك.2ـ الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد ، والتأكد من اصطحاب الجوال وإبراز التصريح.3ـ حال عدم الحضور في الموعد المحدد يلغى التصريح.4ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.5ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع.



