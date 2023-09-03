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مواعيد تفويج حملة التصاريح لدخول الروضة الشريفة

الروضة الشريفة
مواعيد تفويج جملة التصاريح لدخول الروضة الشريفة
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمسجد النبوي، مواعيد تفويج حملة التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة.
وجاءت المواعيد مقسمة على 4 فترات، 2 للرجال و2 للنساء على النحو التالي:


الرجال:


الفترة الأولى :
من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر
الفترة الثانية:
من 11.30 صباحا إلى صلاة العشاء

النساء:


الفترة الأولى:
من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحا
الفترة الثانية:
من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل

تعليمات دخول المسجد النبوي


1ـ الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.
2ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.
3ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع من المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له .
4ـ مدة بقاء كل مجموعة في الروضة (10) دقائق.

تعليمات نقطة الفرز


1ـ وجود تصريح فعال على تطبيق توكلنا أو نسك.
2ـ الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد ، والتأكد من اصطحاب الجوال وإبراز التصريح.
3ـ حال عدم الحضور في الموعد المحدد يلغى التصريح.
4ـ الالتزام بتعليمات المنظمين.
5ـ المحافظة على المتعلقات الشخصية وعدم تركها في أي موقع.


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