مواعيد التقديم في برنامج الماجستير التنفيذي بجامعة الملك عبدالعزيز

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي "برسوم دراسية" للعام الجامعي 1446هـ، وذلك خلال الفترة من 19 شعبان 1445 إلى 19 شوال 1445هـ.





نظام القبول الإلكتروني في 42 برنامجًا مصنفًا



البرنامج مقدمة من 17 كلية ومعهد بالجامعة



الكليات المشاركة في تقديم البرامج



الدراسة في البرامج المقدمة خلال نهاية عطلة الأسبوع



وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون للطلاب والطالبات عبر نظام القبول الإلكتروني في 42 برنامجاً مصنفاً ومعتمداً وموائماً لسوق العمل.وقالت إن البرامج ستكون مقدمة من 17 كلية ومعهد بالجامعة وهي: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الحقوق، وكلية العلوم البيئية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الأرض.وتابعت: إضافة إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الهندسة برابغ، وكلية التربية، وكلية السياحة، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.يُذكر أن نظام الدراسة فيها سيكون خلال نهاية عطلة الأسبوع، وتدفع الرسوم الدراسية على أربع دفعات حسب الفصول الدراسية.