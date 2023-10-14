مواطن يظهر بمحتوى مرئي منافٍ للآداب بجازان.. والشرطة تتخذ الإجراءات النظامية

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أعلنت شرطة منطقة جازان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شخص ظهر في محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة.





محتوى مرئي مخالف للآداب



وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه بالإشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي مناف للآداب العامة في محافظة صبيا، تبين من إجراءات الاستدلال أنه مواطن يعاني من اعتلالات واضطرابات نفسية وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت قبض على شخصين لإيقاف مركبتيهما في طريق عام وعرقلة حركة السير ومخالفة الآداب العامة.





عرضا حياتهما والآخرين للخطر



وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن المتهمين عرضا حياتهما والآخرين للخطر، وذلك بإيقاف مركبتهما وقاما بتوثيق ذلك.

إجراء عاجل ضد مخالفين للآداب العامة



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وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحفهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.