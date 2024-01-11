مواطن يشرح المقصود بالإقامة المميزة: "العامل كفيل نفسه"

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ظهر مواطن في مقطع فيديو وهو يشرح المقصود بالإقامة المميزة، مؤكدا أن العامل الذي يحصل عليها يكون كفيل نفسه،
نوعان للإقامة المميزة:
أوضح أن النظام حدد نوعين من الإقامة المميزة الأول أن يدفع المقيم 100 ألف في السنة ويصبح حر نفسه ويستطيع أن يستثمر ويتملك عقار ويدخل ويخرج بحرية مثل المواطن.
وأشار إلى أن النوع الثاني هو أن يدفع المقيم 800 ألف مرة واحدة في الحياة ويصبح مقيم في السعودية إلى الأبد.
إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة:
وأضاف أن الجديد في القرار هو إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة المميزة من المقابل المالي.
وتابع: كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .
وتابع: كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .
ما هي "الإقامة المميزة" السعودية الجديدة وشروط الحصول عليها… pic.twitter.com/BCrgIWuGsc— سعود المقحم (@SAUDALmUQHIm) January 11, 2024