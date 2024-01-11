الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يشرح المقصود بالإقامة المميزة: "العامل كفيل نفسه"

Screenshot_2024-01-11-22-00-30-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ظهر مواطن في مقطع فيديو وهو يشرح المقصود بالإقامة المميزة، مؤكدا أن العامل الذي يحصل عليها يكون كفيل نفسه، 

نوعان للإقامة المميزة:

اضافة اعلان

أوضح أن النظام حدد نوعين من الإقامة المميزة الأول أن يدفع المقيم 100 ألف في السنة ويصبح حر نفسه ويستطيع أن يستثمر ويتملك عقار ويدخل ويخرج بحرية مثل المواطن.

وأشار إلى أن النوع الثاني هو أن يدفع المقيم 800 ألف مرة واحدة في الحياة ويصبح مقيم في السعودية إلى الأبد.

إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة:



وأضاف أن الجديد في القرار هو إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة المميزة من المقابل المالي.

وتابع: كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .

اقرأ أيضا

عاجل.. هل دخل الأبناء الموظفين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

دوريات الأمن بجازان تضبط إثيوبيًا يروج مادة الحشيش المخدر

متى يتم البت في التعديل الشكلي لتملك العقارات؟ إحكام تعلق

عاجل.. السجن وغرامة موجعة.. النيابة العامة: 3 عقوبات لمن يتعمد ارتكاب هذه المخالفة

حملة مفاجئة لأمانة جدة تضبط 122 طنًا من منتجات "التبغ"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز 1:23 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

وزارة الصحة 9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

ابشر - متحدث ابشر التحول الرقمي 6:22 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

متحدث "أبشر": 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا لخدمة 27 مليون مستخدم

النيابة العامة - جديد 5:50 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل

اقرأ أيضا

images
4:52 م الخميس، 11 يناير 2024

استشهاد 116 صحفيًا جراء العدوان على قطاع غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:50 م الخميس، 11 يناير 2024

بشأن غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني

هيئة الزكاة
4:38 م الخميس، 11 يناير 2024

"الجمارك" ترصد مكافأة لهؤلاء

ضريبة القيمة المضافة
4:14 م الخميس، 11 يناير 2024

هل يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة عن سلعة تم إعادتها للخارج؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

Screenshot_2024-01-11-22-00-30-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:03 م الخميس، 11 يناير 2024

مواطن يشرح المقصود بالإقامة المميزة: "العامل كفيل نفسه"

منصة قوى
11:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. "قوى" : الموظف المقيم يسقط من المنشأة في ثلاث حالات

أهم 10
10:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. ضحايا في حريق القنفدة المروع والإسعاف الجوي يتدخل في حادث جدة

هيئة الزكاة
9:54 م الخميس، 11 يناير 2024

توضيح من الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

حساب المواطن
9:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. هل دخل الأبناء الموظفين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:02 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني