مواطن يشرح المقصود بالإقامة المميزة: "العامل كفيل نفسه"

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ظهر مواطن في مقطع فيديو وهو يشرح المقصود بالإقامة المميزة، مؤكدا أن العامل الذي يحصل عليها يكون كفيل نفسه،





نوعان للإقامة المميزة:

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وأشار إلى أن النوع الثاني هو أن يدفع المقيم 800 ألف مرة واحدة في الحياة ويصبح مقيم في السعودية إلى الأبد.



إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة:









وتابع: كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .



ما هي "الإقامة المميزة" السعودية الجديدة وشروط الحصول عليها… pic.twitter.com/BCrgIWuGsc January 11, 2024 وأضاف أن الجديد في القرار هو إعفاء المرافقين من عائلة صاحب الإقامة المميزة من المقابل المالي.وتابع: كما تم إضافة شرائح جديدة على النظام السابق حيث أصبح في إقامة مميزة لملاك العقارات بشرط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال .

أوضح أن النظام حدد نوعين من الإقامة المميزة الأول أن يدفع المقيم 100 ألف في السنة ويصبح حر نفسه ويستطيع أن يستثمر ويتملك عقار ويدخل ويخرج بحرية مثل المواطن.