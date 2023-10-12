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صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يتخذ منزلًا وكرًا لترويج المخدرات وشرطة تبوك تداهمه

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
أ أ
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على مواطن لاتخاذه منزلًا بمدينة تبوك وكراً لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين (الشبو).اضافة اعلان
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود 

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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