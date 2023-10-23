مواطن يبتكر اختراعا جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء

ابتكر مواطن يدعى محمد السحيمان اختراع جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء وتعريفهم بمواقع موارد الماء.
اختراع جديد
وقال إن هذا الاختراع الجديد يمكن أي شخص يضل طريقه في الصحراء أن يصل إلى مكان الماء بسهولة.
وأوضح أن مجموعة من السودانيين ضلوا الطريق في الصحراء قبل عامين، وكانوا سببا في إلهامه بفكرة هذا الاختراع .
وأثناء الليل تضيء تلك الأنوار في الصحراء ما يمكن أي شخص من الوصول إلى الماء .
"محمد السحيمان" مواطن من #حائل يبتكر حلا لإرشاد التائهين في الصحراء وتعريفهم بمواقع موارد المياه— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 22, 2023
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/9pJGIexgU8
في وقت سابق، انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه.