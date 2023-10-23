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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

مواطن يبتكر اختراعا جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء

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مواطن
أ أ
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ابتكر مواطن يدعى محمد السحيمان اختراع جديدا لإرشاد التائهين في الصحراء وتعريفهم بمواقع موارد الماء.

اختراع جديد

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وقال إن هذا الاختراع الجديد يمكن أي شخص يضل طريقه في الصحراء أن يصل إلى مكان الماء بسهولة.

وأوضح أن مجموعة من السودانيين ضلوا الطريق في الصحراء قبل عامين، وكانوا سببا في إلهامه بفكرة هذا الاختراع .

وأثناء الليل تضيء تلك الأنوار في الصحراء ما يمكن أي شخص من الوصول إلى الماء .



في وقت سابق، انتشر فيديو متداول بكثرة على منصة "تيك توك"، يظهر فيه مواطن يُدعى أحمد الزهراني، يشرح فيه كيفية تعلم جدول الضرب بسهولة وبدون حفظه.

 


استخدام اليدين في عمليات الضرب
وشرح الزهراني وجهة نظره التي تقوم على استخدام اليدين في عملية الضرب، وقام بتنفيذ عملية ضرب رقم 6 في 7، حيث رفع أصبعًا واحدًا من يد، مع اليد الأخرى كاملة إشارة إلى الرقم 6.
ورفع إصبعين من اليد الأخرى مجموعة إلى اليد الكاملة إشارة إلى الرقم 7، وقال إن الأصابع المرفوعة يمثل كل إصبع منها بـ 10، والأصبح المضمومة كل واحد منها بواحد فقط.

ضرب أصابع الآحاد في بعضها
ثم قام بضرب الأصابع التي تمثل الآحاد في اليدين في بعضها، حيث ضرب 4 أصابع من اليد التي تمثل الرقم في 3 أصابع من اليد التي تمثل الرقم 7 فكان المجموع 12.
وبالتالي فإن قيمة الثلاث أصابع المرفوعة تساوي 30، إضافة إلى ناتج ضرب الآحاد في بعضها، يكون النتائج الإجمالي 42.

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