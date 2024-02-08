الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مواصفات روبوت وزارة الداخلية لمكافحة الحرائق

روبوت الداخلية
روبوت وزارة الداخلية
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استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي ينتهى اليوم الخميس 8 فبراير 2024م، "روبوت" لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.اضافة اعلان

روبوت وزارة الداخلية لمكافحة الحرائق

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ (3) فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية.

دور الروبوت في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها

ويتميز الروبوت بآلية عمله في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.

معرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توطين الصناعات العسكرية وتعزيز أمن الحدود

وتسعى إلى توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.

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