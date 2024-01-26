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مواصفات أول سيارة "SUV" كهربائية بالكامل من "بورشه"

سيارة بورشه
سيارة بورشه الكهربائية الجديدة
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تكتسب السيارات الكهربائية زخماً كبيراً مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ والحاجة الملحة للحد من انبعاثات الكربون.
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أول سيارة "SUV" كهربائية بالكامل من "بورشه"

وتدخل «بورشه» على الخط عبر إطلاق الجيل الثاني من سيارة «مكان» التي أصبحت الآن حصرية بشكل كهربائي بالكامل.
وبعد مرور عشر سنوات على انطلاق سيارة «مكان» الأصلية على الطرقات، تعيد «بورشه» ابتكار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الشهيرة لتناسب العصر الحديث.

إعادة تعريف لتوقعات لسيارات الدفع الرباعي

وتعيد سيارتا «مكان 4» و«مكان توربو» الجديدتان كلياً تعريف التوقعات لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، حيث تجمعان بين أداء «بورشه» المميز والتكنولوجيا الكهربائية المتقدمة.
يبلغ طول سيارة «SUV» الرياضية 4784 ملم وعرضها 1938 ملم وارتفاعها 1622 ملم (بورشه)
المواصفات التقنية

إلتزام "بورشة" بالإداء الإلكتروني في مواصفات "مكان"

يتجلى التزام «بورشه» بالأداء الإلكتروني في مواصفات سيارة «مكان»، حيث تم تجهيز طرازي «مَكان 4» و«مَكان توربو» بأحدث جيل من محركات «PSM» الكهربائية العاملة بشكل دائم على كلا المحورين.
تنتج سيارة «مكان 4» ما يصل إلى 300 كيلوواط (408 أحصنة) من القوة الزائدة، في حين تتمتع «مكان توربو» بقدرة مذهلة تبلغ 470 كيلوواط (639 حصاناً).

تصل سييارة "مكان" إلى 100كم/ساعة في 5.2 ثانية

وتُترجم هذه الأرقام إلى تسارع مثير للإعجاب، حيث تصل سيارة «مكان 4» إلى 100 كلم/ساعة في 5.2 ثانية و«توربو» في 3.3 ثانية فقط.
وتتمتع بطارية الـ«ليثيوم أيون» الموجودة في الجزء السفلي من السيارة بقدرة إجمالية تبلغ 100 كيلوواط في الساعة.

بطارية ليثيوم أيون ببنية 800 فولت

وتُعد هذه البطارية عنصراً أساسياً في منصة «Premium Platform Electric (PPE)» المطورة حديثاً من «بورشه» ببنية 800 فولت، وهي الأولى من نوعها لـ«بورشه» في سيارة «مكان» الجديدة.
وتتيح تقنية البطارية المتقدمة إمكانية الشحن السريع من 10 إلى 80 بالمائة خلال 21 دقيقة تقريباً في محطات الشحن السريع المناسبة.

خيارات قابلة للتطبيق للسفر المسافات الطويلة

ويصل نطاق «WLTP» المشترك لطرازات «مكان» إلى 613 كيلومتراً لطراز «مَكان 4» و591 كيلومتراً لطراز «توربو» ما يجعلها خيارات قابلة للتطبيق للسفر لمسافات طويلة وكذلك للتنقلات الحضرية. (وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً)‏.

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