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مهرجان العلا للتمور يسجل رقما قياسيا في أسبوعه الثاني

التمور
مهرجان التمور
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شهد الأسبوع الثاني من مزاد مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ ارتفاعاً في معدلات تدفق التمور للمزاد في أسبوعه الثاني.اضافة اعلان

مبيعات التمور



بلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 261 طناً خلال الأسبوعين الأولين من المزاد، والذي أسهم في تنوع المنتجات وإقبال المتسوقين من داخل وخارج المملكة.
 
وأسهمت "منصة الأسواق الموسمية" في سوق تمور العلا برفع موثوقية التعامل بين المزارعين والوسكاء والمشترين، والتي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور بالشراكة مع الهيئة الملكة لمحافظة العلا لأول مرة في المملكة،

تبادل التمور



و سهلت المنصة عمليات تبادل التمور ورفع مستوى الشفافية وضبط وتنظيم التداولات المالية، إضافة إلى إدارة عمليات تداول التمور إلكترونياً.

 وتحتل محافظة العلا مكانة مهمة في إنتاج التمور على مستوى المملكة، حيث تتجاوز عدد النخيل فيها ٣.٨ ملايين نخلة بعدد مزارع يزيد عن ٥ آلاف مزرعة.

إحصائية حديثة

 
 وبحسب إحصائية أعلنها المركز الوطني للنخيل والتمور أنه خلال عام 2022م بلغ حجم صادرات المملكة العربية السعودية من التمور 1.280 مليار ريال وبكمية 321 ألف طن وصلت لـ 116 دولة من مختلف أرجاء العالم.

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