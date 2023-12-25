من غد الثلاثاء إلى الخميس.. أمطار على الباحة وتحذيرات للسكان

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى. اضافة اعلان



أمطار من الثلاثاء حتى الخميس

وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر إلى يوم الخميس القادم.



جريان السيول

وتوقَّع المركز، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.



ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.



وفي وقت سابق، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.



حالة الطقس الأسبوع المقبل

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار.



حالة مطرية وتقلبات جوية على مكة والمدينة وهذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة "تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة" من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.



كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس.



رياح وأمطار رعدية على حائل والقصيم

بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات "حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق)"ومنطقة القصيم "بريدة ،عنيزة ، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت ، ومنطقة تبوك "املج ، تيماء" يومي الأربعاء والخميس ، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها "تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه" بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.



أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والشرقية

وتشمل الحالة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف "سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل"، ومنطقة الحدود الشمالية "طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء" اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.

كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية "حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية" من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية "الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء" بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت.

