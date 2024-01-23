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من جائزة المعلم المتميز.. محافظ جدة يدشن نسخة "استدامة الأثر"

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دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة اليوم النسخة الخاصة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز لعام 2024 تحت شعار "استدامة الأثر".
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مرور 10 سنوات على انطلاق الجائزة

وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الجائزة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

الهدف من الجائزة

وتهدف الجائزة في نسختها الخاصة إلى تحفيز المعلمين والمعلمات على تطوير مشاريعهم وتقديمها للمجتمع التعليمي، وإثرائه بالمشاريع المميزة التي تساعد المعلمين على التعليم والتعلم المميز والفعال داخل البيئة المدرسية.
بالإضافة إلى إشراك المجتمع ممثلاً في القطاع الخاص في تبني المشاريع المميزة والمساهمة في نشرها، إضافة إلى الاستثمار في بعض المشاريع الفائزة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وستكون المنافسة مخصصة للفائزين والمتميزين طيلة السنوات العشر من تاريخ إطلاق المبادرة.

وفي الختام كرّم محافظ جدة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في النسخة السابقة من الجائزة.

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