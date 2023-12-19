من بينها "الطلح والسدر".. تزيين مدرسة رفحاء بـ 350 شجرة

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أطلقت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, مبادرة لغرس أكثر من 350 شجرة في الساحات الفارغة في المدرسة بالأشجار المحلية الملائمة. اضافة اعلان





مبادرة السعودية الخضراء



الأخطاء الشائعة عند تسميد النخلة:



وذلك ضمن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة وحث المجتمع على الزراعة.وأوضحت مدرسة ابن كثير الابتدائية برفحاء أنها وفرت جميع الإمكانات بينهم مختصين في الزراعة بجهودها الذاتية، وزرع عدد من الطلاب والمختصين أكثر من 350 شجرة في ساحات المدرسة الفسيحة من بينها أشجار الطلح والسدر وغيرها.وأشارت إلى أنه يستفاد من هذه المبادرة في ربط المنهج المدرسي مع الحياة البيئية، ونشر ثقافة الوعي البيئي، من خلال قيام الطلاب برعايتها والاهتمام وعدم المساس الخاطئ للحفاظ عليها.وفي وقت سابق، نصح أحد المختصين بعدم إجراء حفر عميق حول النخلة ما قد يؤدي إلى موت جذورها.وقال إن الأخطاء الشائعة عند تسميد النخيل هو إجراء حفر عميق حول النخلة ما يؤدي لقطع الجذور المحيطة بها ما يعمل على ضعف إمداد النخلة بالعناصر الغذائية.وأضاف: "ينصح بإجراء تهوية بسيطة لمحيط النخلة وعدم الحفر بعمق حولها".