الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من بينها "الطلح والسدر".. تزيين مدرسة رفحاء بـ 350 شجرة

شجر السدر
شجر السدر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أطلقت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, مبادرة لغرس أكثر من 350 شجرة في الساحات الفارغة في المدرسة بالأشجار المحلية الملائمة.اضافة اعلان

مبادرة السعودية الخضراء

وذلك ضمن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة وحث المجتمع على الزراعة.
وأوضحت مدرسة ابن كثير الابتدائية برفحاء أنها وفرت جميع الإمكانات بينهم مختصين في الزراعة بجهودها الذاتية، وزرع عدد من الطلاب والمختصين أكثر من 350 شجرة في ساحات المدرسة الفسيحة من بينها أشجار الطلح والسدر وغيرها.
وأشارت إلى أنه يستفاد من هذه المبادرة في ربط المنهج المدرسي مع الحياة البيئية، ونشر ثقافة الوعي البيئي، من خلال قيام الطلاب برعايتها والاهتمام وعدم المساس الخاطئ للحفاظ عليها.
وفي وقت سابق، نصح أحد المختصين بعدم إجراء حفر عميق حول النخلة ما قد يؤدي إلى موت جذورها.

الأخطاء الشائعة عند تسميد النخلة:


وقال إن الأخطاء الشائعة عند تسميد النخيل هو إجراء حفر عميق حول النخلة ما يؤدي لقطع الجذور  المحيطة بها ما يعمل على ضعف إمداد النخلة بالعناصر الغذائية.
وأضاف: "ينصح بإجراء تهوية بسيطة لمحيط النخلة وعدم الحفر بعمق حولها".

اقرأ أيضا

كم راتب العاملة المنزلية؟ منصة مساند تجيب

توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة القادمة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"

عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

للتحدث لموظف التأمينات.. هذه مواعيد عمل مركز الاتصال على الرقم المجاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 3:00 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

المسجد النبوي 11:46 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

خلال أسبوع.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٥ ملايين مصلٍ وزائر

الطيران المدني (2) 11:26 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

27 شكوى لكل 100 ألف مسافر.. طيران ناس الأقل في عدد الشكاوي

السيرة الذاتية - - توكلنا 10:00 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

توكلنا يوضح خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:40 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الإطاحة بشخص في الجوف لترويجه 60 ألف قرص مخدر

القات المخدر - جازان - المخدرات
7:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة بقطاع الدائر

وزارة الداخلية
6:59 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. اقتحم مزرعته وهو آمن مطمئن.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالقصيم

امانة الباحة
6:33 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

أمين الباحة يوقع عقود مشاريع خدمات بقيمة تجاوزت 8 ملايين ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وتطبيق حكم الشرع في مواطنين ارتكبا جرائم مروعة

WhatsApp Image 2023-12-19 at 8.51.42 PM
10:03 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لسكن عمالة في جدة .. ماذا عثر بداخله؟

مزايا خدمة مبايعة المركبات - بيع المركبات - الامن العام - ابشر
9:42 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

4 مميزات لخدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

حساب المواطن
9:00 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. خطأ يقع فيه البعض في حساب المواطن يؤثر على الاستحقاق.. تعرف عليه

الرخصة المهنية
12:02 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تقويم التعليم: 3 وثائق يمكن الدخول بها لاختبار الرخصة المهنية

اكتمال الشبكة
8:27 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لـ"حافلات الرياض"