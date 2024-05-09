السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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من بنجلاديش وتركيا.. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" إلى المملكة

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من الاستقبال
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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية بنجلاديش، اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي.

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سفير جمهورية بنغلاديش

وكان في استقبالهم سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وقائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم.


وفود تركيا

كما وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية تركيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي.
 يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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