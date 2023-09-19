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من اليوم وحتى السبت..الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية على مناطق المملكة

الطقس - الامطار - السيول - الدفاع المدني
جريان السيول
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأوضحت في بيان لها، أنه ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت، فإنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات

وطالبت بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم الأنحاء.

سيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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