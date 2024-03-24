من اليوم حتى الخميس.. فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية بجامعة القصيم

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أعلنت
جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالرتب
العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، بنظام التعاقد بمختلف التخصصات.
وظائف أكاديمية بجامعة القصيم:
وأوضحت أن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الأحد 14 رمضان 1445 هـ ، وحتى يوم الخميس 18 رمضان 1445 هـ.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح للكفاءات الوطنية عبر البوابة الإلكترونية ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة للوظائف الشاغرة المعلنة، دعايةً الراغبين في التقديم إلى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: (https://www.qu.edu.sa/content/news/3493.)
وظائف جامعة القصيم:
وفي وقت سابق أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى البيطري حسب المسميات والشروط التالية:
- استشاري طب بيطري أمراض معدية (رجال).
- استشاري طب بيطري تحاليل مخبرية (رجال).
- استشاري طب بيطري أمراض حيوانات أليفة (رجال).
- استشاري طب بيطري جراحة (رجال).
- استشاري طب بيطري ولادة ونقل أجنة (رجال)
- طبيب بيطري أخصائي حيوانات أليفة (نساء).