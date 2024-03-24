من اليوم حتى الخميس.. فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية بجامعة القصيم

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالرتب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، بنظام التعاقد بمختلف التخصصات.



وظائف أكاديمية بجامعة القصيم:

وظائف جامعة القصيم: