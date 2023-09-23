من اليمن لـ أوكرانيا.. وزير الخارجية يكشف جهود المملكة لإنهاء الصراعات العربية والعالمية

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة وتهدف لصنع نهج تنموي مستدام يرتكز على الإنسان.





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وتابع: "نجدد دعوتنا لإنهاء الحرب الروسية والأوكرانية وبذل كل جهد ممكن لحل الخلافات سلميا.



الملف الليبي:



وواصل: "ندعم أمن واستقرار ليبيا وندعو لضرورة وقف التدخل في شؤونها ومغادرة القوات الأجنبية"



وأشار إلى أن الرياض بادرت باستضافة أطراف صراع السودان وتبذل جهودا مع أميركا لحماية المدنيين وحل الأزمة بين طرفي الصراع هناك.



ملف لبنان واليمن:



وقال "ابن فرحان": "ندعم أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضي لبنان ونقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني وندعو جميع الأطراف لإصلاحات شاملة وجذرية".



وفيما يخص أزمة اليمن، أكد أن المملكة تدعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة ودرء التهديدات، مضيفا: "أعدنا العلاقات مع إيران على أسس المواثيق الأممية وحسن الجوار وتحقيق الأمن".









وأضاف أنه على المجتمع الدولي الالتزام بهدف الوصول لعالم خالٍ من السلاح النووي لا سيما بالشرق الأوسط.