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من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

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أمطار الطائف وعسير
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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، عصر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة، وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة عسير وجنوب المملكة.اضافة اعلان

تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف وعسير ومناطق جنوب المملكة لأمطار غزيرة مع حبات البرد.


وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.
كما يصاحب الحالة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.


وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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