من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، عصر اليوم الجمعة، أمطار
غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة، وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي
تساقطت على منطقة عسير وجنوب المملكة.
تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف تعرضت الطائف وعسير ومناطق جنوب المملكة لأمطار غزيرة مع حبات البرد.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) September 15, 2023
امطار وبرد غرب #محايل_عسير
الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ
15 سبتمبر 2023 م
من | عبده الناشري
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وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.
كما يصاحب الحالة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
الدفاع
المدني يحذر من أمطار رعدية كما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) September 15, 2023
امطار حوية نمار تهامة الشفا#الطايف_الان
الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ
15 سبتمبر 2023 م
من | الشريف علاء
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وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.