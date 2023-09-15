من الطائف حتى عسير.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة اليوم

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت، عصر اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة، وذلك بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت على منطقة عسير وجنوب المملكة. اضافة اعلان





تساقط حبات البرد مع هطول أمطار غزيرة





امطار وبرد غرب

الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ

15 سبتمبر 2023 م

من | عبده الناشري

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. pic.twitter.com/VqJirTjnbf 🔴 مباشرامطار وبرد غرب #محايل_عسير الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ15 سبتمبر 2023 ممن | عبده الناشري September 15, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف وعسير ومناطق جنوب المملكة لأمطار غزيرة مع حبات البرد.



وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على مناطق مكة وعسير والباحة وجازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

كما يصاحب الحالة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.





الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية





امطار حوية نمار تهامة الشفا

الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ

15 سبتمبر 2023 م

من | الشريف علاء

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. pic.twitter.com/Y4p1e2QKHW 🔴 مباشرامطار حوية نمار تهامة الشفا #الطايف_الان الجمعة ٣٠ صفر ١٤٤٥هـ15 سبتمبر 2023 ممن | الشريف علاء September 15, 2023

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.



وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

