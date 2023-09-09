من السبت للأربعاء.. تحذير عاجل لـ"أزمات مكة" بضرورة تجنب مجاري السيول

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دعا
مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر
وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
أمطار
وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
أمطار
غزيرة ورعدية على مكةيأتي
هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم
مناطق المملكة.
حالة مطرية على مكة وعسير وجازان والباحةولفت
إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة
برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار،
مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.
وبين المركز، أن الحالة المطرية المتوقعة والسيول تشمل محافظات، "القنفذة، الليث، خليص، بحرة، المويه، الخرمة، رنية، وتربة".
الدفاع
المدني يحذر من أمطار رعدية كما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.
وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.