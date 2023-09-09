من السبت للأربعاء.. تحذير عاجل لـ"أزمات مكة" بضرورة تجنب مجاري السيول

أ أ

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه. اضافة اعلان





أمطار وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء



أمطار غزيرة ورعدية على مكة



حالة مطرية على مكة وعسير وجازان والباحة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



الأمطار تستمر 5 أيام



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ولفت إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.وبين المركز، أن الحالة المطرية المتوقعة والسيول تشمل محافظات، "القنفذة، الليث، خليص، بحرة، المويه، الخرمة، رنية، وتربة".كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وشدد على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأرجع الدفاع المدني ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.