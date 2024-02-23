من الرياض لعسير.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات وتجار السموم بضربات قاصمة

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 356 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 356 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبيكما
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا
خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته
إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدروفي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان
تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.