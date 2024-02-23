من الرياض لعسير.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات وتجار السموم بضربات قاصمة

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 356 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي



إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

