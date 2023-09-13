الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

من الخميس وحتى الإثنين.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية وسيول

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة
أمطار وسيول
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.اضافة اعلان

فرص هطول أمطار
والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى الإثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.

اقرأ أيضا

عالم الزلازل الهولندي
10:56 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

أمانة محافظة جدة
9:10 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمانة جدة : إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مابين طريق المدينة والستين

أهم 10
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي كريم وكاميرات مراقبة داخل حمام المعلمات

جامعة الملك خالد
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية وتحدد الشروط

اقرأ أيضا

بالتزامن مع اليوم الوطني.. وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة "السعودية الآن"

خدمة جديدة من البريد السعودي.. شحنتك تصل خلال ساعات لمختلف المناطق

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

تطبق بدءًُا من الغد.. تفاصيل ضوابط "إيقاف الخدمات" الجديدة

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني 10:19 م السبت، 09 سبتمبر 2023

الدفاع المدني بالرياض يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي

F4J1RaqXsAExspk 9:24 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

سقوط شخص من مرتفع جبلي بتبوك.. والدفاع المدني ينقذه

F4JBV-maoAE_-nG 5:50 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

احتراق ناقلة وقود والدفاع المدني بمحافظة مرات يسيطر على الموقف

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بـ47 درجة.. الأحساء الأعلى حرارة اليوم في المملكة

النقل البري
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

كيف تعترض على مخالفات أنشطة النقل البري .. إلكترونيا؟

السيارة الحسية
4:18 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

نائب أمير الرياض يدشّن مبادرة "السيارة الحسية" لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة

وقلابر دددددد
4:12 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

مقابر جماعية لدفن ضحايا درنة الليبية .. وتحذير من كارثة بيئية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة
11:21 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

من الخميس وحتى الإثنين.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية وسيول

عالم الزلازل الهولندي
10:56 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

أهم 10
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي كريم وكاميرات مراقبة داخل حمام المعلمات

إعصار دانيال
8:05 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاسم تردد كثيرا بعد كارثة درنة.. "دانيال" عاصفة أم إعصار وما هو مدى خطورتها؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

كاميرا مراقبة
6:33 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات