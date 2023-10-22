من الثلاثاء المقبل.. إغلاق شارع الملك عبد العزيز بالقطيف

أ أ



قالت بلدية محافظة القطيف إنه سيتم، اليوم الأحد، البدء في المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبدالعزيز، ابتداء من تقاطع شارع بدر وحتى تقاطع شارع 5 "مقبرة الدبابية"، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم.

اضافة اعلان

تعليمات المرور





من جهته، دعا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، مرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور، واتباع التحويلات الارشادية لضمان السلامة على الطريق، واستخدام الطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير.





حل المشاكل المرورية





وأوضح القرني، أن توسعة الشارع ستتم من تقاطع شارع الرياض، إلى شارع الناصرة، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في زيادة التنمية بشكل كامل في المحافظة، وحل المشاكل المرورية، والتكدسات، وهو امتداد للقادمين من مدينة الدمام حتى مدينة صفوى.



