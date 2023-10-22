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صحيفة تواصل الالكترونية

من الثلاثاء المقبل.. إغلاق شارع الملك عبد العزيز بالقطيف

مرور المدينة الموة
المرور
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قالت بلدية محافظة القطيف إنه سيتم، اليوم الأحد،  البدء في المرحلة الثانية من إغلاق شارع الملك عبدالعزيز، ابتداء من تقاطع شارع بدر وحتى تقاطع شارع 5 "مقبرة الدبابية"، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم.
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تعليمات المرور 

من جهته، دعا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، مرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور، واتباع التحويلات الارشادية لضمان السلامة على الطريق، واستخدام الطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير.


حل المشاكل المرورية



وأوضح القرني، أن توسعة الشارع ستتم من تقاطع شارع الرياض، إلى شارع الناصرة، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في زيادة التنمية بشكل كامل في المحافظة، وحل المشاكل المرورية، والتكدسات، وهو امتداد للقادمين من مدينة الدمام حتى مدينة صفوى.

وأضاف أن الشارع تم تصميمه بمراعاة أنسنته بالكامل من تخصيص مسارات للمشاة، ومسار مخصص للباصات للنقل العام.

مرحلة النقل العام

 
وأوضح أن هذا جزء من مرحلة النقل العام في القطيف وحاضرة الدمام، إذ تعتبر هذه المرحلة الثانية، حيث كانت المرحلة الأولى من شارع شمال الناصرة مرورًا بمنطقة العوامية إلى مدينة صفوى.

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