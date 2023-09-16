منها 8 مزادات بمكة.. إنفاذ يعلن عن أكثر من 200 فرصة عقارية بهذه المناطق

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 19 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 16 - 20 سبتمبر 2023م.





مزادات عقارية عبر إنفاذ:

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وتتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 206 عقارًا سكنيًا، وتجاريًا، وزراعيًا وصناعيًا تقع في 4 مناطق ومدن في المملكة.وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 8 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ولـ 47 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع 6 مزادات علنية، و52 عقارًا بمنطقة الشرقية تشتمل على 4 مزادات علنية، و13 فرصة عقارية في مزادًا علنيًا بمنطقة القصيم.وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.