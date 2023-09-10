منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل
وحددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي:
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الحرمان من خدمات الرعاية
البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل،
واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.
وقالت الوزارة بأن الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل
غير المرقمة، إذ يمكن لملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم
إلكترونيًا عبر زيارة بوابة «نما».
لا يسمح بتداول الإبل غير المرقمة
عبر الرابط ( اضغط هنا ) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للاستفسار.
وأشارت الوزارة، إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها.
إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها
الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة.
توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل
والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
وأكدت البيئة والمياه والزراعة أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن
الإبل في المملكة، ما يُمكّن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد
للأمراض الحيوانية الوبائية.
رؤية شاملة عن الإبل في المملكة
ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة والحد من الحوادث وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.