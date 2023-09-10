الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

الابل
6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

 

6 عقوبات على عدم ترقيم الإبلاضافة اعلان

وحددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي:

الحرمان من خدمات الرعاية البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.


لا يسمح بتداول الإبل غير المرقمة

وقالت الوزارة بأن الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، إذ يمكن لملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة «نما».
 عبر الرابط ( اضغط هنا ) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للاستفسار.
وأشارت الوزارة، إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها.


توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل

إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة.
والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.


رؤية شاملة عن الإبل في المملكة

وأكدت البيئة والمياه والزراعة أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في المملكة، ما يُمكّن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية.
ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة والحد من الحوادث وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:35 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

مطار الملك عبدالعزيز
9:32 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

اقرأ أيضا

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

محاميان: لا صحة لسجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه عن المدرسة

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول على 5 مناطق

إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة وبرد وسيول حتى هذا الموعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عودة المواشي والابل 4:01 م السبت، 09 سبتمبر 2023

أو تطبيق العقوبات.. وزارة البيئة تدعو مُلّاك الإبل إلى أمر عاجل

مصادرة خضروات 10:38 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

مصادرة 7 أطنان خضروات في الرياض.. تفاصيل

1652742_0 3:33 م السبت، 02 سبتمبر 2023

البيئة تكشف نتائج استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل

عودة المواشي والابل 3:38 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. "البيئة" تبدأ تطبيق الإجراءات على ملاك المواشي غير المواطنين (فيديو)

اقرأ أيضا

ضباب - شبوره - الطقس
1:13 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حتى 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد من ضباب على محافظة ينبع ومركز الرايس

حساب المواطن
12:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع دعم سبتمبر شاملاً الدعم الإضافي

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
12:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس

جامعة أم القرى
12:08 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة ليوم الأحد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:17 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. صرف حساب المواطن وجدل سجن ولي الأمر يتجدد

منصة مدرستي
9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

ولي العهد
8:30 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا

التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة
8:18 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة

حساب المواطن
8:06 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن صرف الدعم ومصير "الإضافي"

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
7:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل