منها وقف الاستقدام.. 6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وتسهيلاً للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

6 عقوبات على عدم ترقيم الإبل اضافة اعلان



وحددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي:

الحرمان من خدمات الرعاية البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.





لا يسمح بتداول الإبل غير المرقمة





توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل





رؤية شاملة عن الإبل في المملكة

