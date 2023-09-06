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منها مكة والمدينة.. رياح شديدة على هذه المناطق تؤثر على الرؤية حتى المساء

رياح شديدة على مكة والمدينة
رياح شديدة حتى المساء
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من رياح شديدة وأتربة مثارة على مكة وعدد من مناطق المملكة.

رياح شديدة على هذه المناطق حتى المساء

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها ارتفاع الموج وتدني في مستوى الروية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة، على هذه المناطق:
1 – منطقة تبوك وتشمل "الوجه وأملج".
2 – منطقة المدينة المنورة وتشمل "الرايس وينبع".
3 – منطقة مكة المكرمة وتشمل "جدة ورابع وبحرة وخليص".

الحالة تستمر حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المغبرة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.

هبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة

وحسب طقس العرب، فمن المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الأربعاء بهبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية.

درجات الحرارة تقترب من حاجز الـ50 درجة

وترفع الرياح، درجات الحرارة مجددًا لمستويات تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية؛ مما يعمل على سيطرة أجواء حارة بشكل عام، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من الجمعة.

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