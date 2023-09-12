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منها مكة والمدينة.. خبير طقس يحذر من تساقط أمطار مع رياح مغبرة على هذه المناطق

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حالة مطرية
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من فرصة تساقط كميات من الأمطار على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من مكان الى آخراضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة  لغزيرة وحبات برد.

حالة مطرية على مكة والمدينة وعسير وجازان

وأضاف أن الحالة متوقعة على أجزاء  من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة تمتد الى تهامة من تلك المناطق.

أمطار رعدية وسيول ورياح على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد -  استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وبين أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتمتد الحالة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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