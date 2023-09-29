منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة وضباب على عدة مناطق لـ 8 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة، حتى الثامنة صباحًا.

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شبورة مائية على مكة المكرمة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحفظات "الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث".

حالة من الضباب على المدينة المنورة



وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات " الرايس وينبع".

ضباب وشبورة على عسير وجازان

وبين أن الحالة متوقع أن تمتد إلى منطقة عسير وتشمل محافظات، " البراك والفحمة"، وإلى منطقة جازان لتشمل محافظات "أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب وفرسان".

أمطار غزيرة ورعدية على مكة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.