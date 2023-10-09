الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 8 مناطق

أمطار المملكة 10
تكون السحب الرعدية الممطرة في معظم مناطق المملكة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

سحب ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.
وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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