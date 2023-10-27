السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم مناطق المملكة

أمطار المملكة 6
أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.اضافة اعلان

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار وسيول على 10 مناطق

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

تكوّن الضباب على 11 منطقة

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطر.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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