الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك

واتساب 2
تطبيق واتساب
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يتميز تطبيق واتساب WhatsApp بالعديد من الميزات الجديدة التي تجعله دائم التحديث وأكثر فائدة ومرونة، وهناك ميزات غير معروفة للعديد من المستخدمين.اضافة اعلان
وذكر موقع Pocket-lint بعض الميزات غير المعروفة والتي تُغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، ونعرض عددًا منها فيما يلي:

توفير باقة الإنترنت

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد التخزين والبيانات.
ضمن التنزيل التلقائي للوسائط، قم بتعيين كل خيار على Wi-Fi.

تعديل الرسائل

اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تعديلها.
حدد تعديل.
تغيير رسالتك.
اضغط على إرسال.

إرسال الموقع المباشر إلى أحد جهات الاتصال

في الدردشة، اضغط على أيقونة + (زائد) على هواتف آيفون
أو الأيقونة التي تشبه مشبك الورق على هواتف أندرويد.
اختر موقعًا.
اضغط على مشاركة الموقع المباشر.
حدد 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات.
يمكنك معرفة من تشارك موقعك المباشر معه من خلال الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم الموقع المباشر.

تشغيل الرسائل المختفية

افتح الدردشة المحددة التي تريد استخدام الرسائل المختفية فيها.
اضغط على اسم جهة الاتصال في الجزء العلوي من الدردشة.
حدد الرسائل المختفية.
اختر خيار مؤقت الرسائل من 24 ساعة إلى 90 يومًا.

تأمين واتساب ببصمة اليد أو الوجه

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد الخصوصية.
اضغط على قفل الشاشة.
قم بالتبديل إلى بصمة اليد Face ID أو Touch ID بصمة الوجه

إخفاء صورتك الشخصية

افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.
حدد الخصوصية.
اضغط على صورة الملف الشخصي.
حدد الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء أو لا أحد.

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