منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك

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يتميز تطبيق واتساب WhatsApp بالعديد من الميزات الجديدة التي تجعله دائم التحديث وأكثر فائدة ومرونة، وهناك ميزات غير معروفة للعديد من المستخدمين. اضافة اعلان

وذكر موقع Pocket-lint بعض الميزات غير المعروفة والتي تُغير قواعد اللعبة بشكل حقيقي، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد، ونعرض عددًا منها فيما يلي:





توفير باقة الإنترنت



تعديل الرسائل



إرسال الموقع المباشر إلى أحد جهات الاتصال



تشغيل الرسائل المختفية



تأمين واتساب ببصمة اليد أو الوجه



إخفاء صورتك الشخصية



افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.حدد التخزين والبيانات.ضمن التنزيل التلقائي للوسائط، قم بتعيين كل خيار على Wi-Fi.اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تعديلها.حدد تعديل.تغيير رسالتك.اضغط على إرسال.في الدردشة، اضغط على أيقونة + (زائد) على هواتف آيفونأو الأيقونة التي تشبه مشبك الورق على هواتف أندرويد.اختر موقعًا.اضغط على مشاركة الموقع المباشر.حدد 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات.يمكنك معرفة من تشارك موقعك المباشر معه من خلال الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية ثم الموقع المباشر.افتح الدردشة المحددة التي تريد استخدام الرسائل المختفية فيها.اضغط على اسم جهة الاتصال في الجزء العلوي من الدردشة.حدد الرسائل المختفية.اختر خيار مؤقت الرسائل من 24 ساعة إلى 90 يومًا.افتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.حدد الخصوصية.اضغط على قفل الشاشة.قم بالتبديل إلى بصمة اليد Face ID أو Touch ID بصمة الوجهافتح واتساب، ثم اضغط على الإعدادات.حدد الخصوصية.اضغط على صورة الملف الشخصي.حدد الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء أو لا أحد.