منها جدة.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من رياح شديدة على محافظات منطقة مكة

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نبه المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 - 49 كم/ساعة على بعض محافظات منطقتي مكة والمدينة. اضافة اعلان





رياح وأتربة على جدة ورابغ



رياح شديدة على ينبع والرايس



سيول ورياح نشطة على 4 مناطق



أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح أن الرياح متوقعة على محافظتي جدة ورابغ، ومركز الشعيبة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.كما حذر من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.