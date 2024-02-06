منها تذليل الصعوبات.. 7 أهداف للاستثمار بمدارس القطاع الخاص في مكة

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تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، غدًا الأربعاء 26 من رجب 1445هـ لقاء ملّاك المدارس الأهلية والعالمية بعنوان "الاستثمار في التعليم الخاص". اضافة اعلان





عقد لقاء ملاك المدارس الأهلية والعالمية في تعليم مكة



أهداف الاستثمار بمدارس القطاع الخاص في مكة

يحضر اللقاء المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، ومشاركة ثلاث جهات تتمثل في أمانة العاصمة المقدسة، وإدارة الدفاع المدني، والمركز السعودي للأعمال.ويشارك في اللقاء أكثر من 85 مستثمراً ومستثمرة من ملّاك المدارس الأهلية والعالمية.

ويهدف اللقاء إلى:

1 - تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص بمكة المكرمة.

2 - تحفيز المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة.

3 - تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة.

4 - جذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار بمكة المكرمة.

5 - بناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والمستثمرين في مجال التعليم الخاص.

6 - إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص، والتوجهات المستقبلية.

7 - تسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.

