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منها تحقيق الشفافية.. أهم أهداف ومهام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
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تمت الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ إذ تضمن أن يمارس مجلس إدارة المركز صلاحياته بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.اضافة اعلان
وبينت المادة الثالثة من التنظيم، ضرورة توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، وفقًا لـ"عكاظ".

أهم أهداف مركز نظم الموارد الحكومية

 ويهدف المركز إلى الإسهام في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفاعلية، والعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
كما يهدف إلى الإسهام في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات.
ويعمل المركز على الإسهام في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير وعمليات المراجعة والرقابة.
كما يتولى وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها وإدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.

إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين

ويدير المركز الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية، والاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية وإدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير إجراءات العمل التفصيلية في نظم الموارد الحكومية والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.

تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية

من مهمات المركز تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، إلى المستفيدين المصرح لهم، ووضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية، وقياس مؤشرات الأداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية.
كما يعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة إلى الجهات الحكومية؛ لإدارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكومية.
ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية والداعمة لها، التي يحتاج إليها المركز لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة.
ومن مهماته تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية، وتقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.

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