منها الملاحظة الصفية.. 16 إجراء مدرسيًا لتطبيق التقويم الذاتي

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يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، صباح اليوم الأحد، بعد استمتاعهم بالإجازة المطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني 1445هـ لمدة 10 أيام كاملة. اضافة اعلان

ويبدأ استكمال الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، الذي لم يتبق منه سوى 28 يومًا دراسيًا شاملًا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 16 من رجب الجاري، وإجازة يوم التأسيس وبداية إجازة الفصل الثاني الخميس 12 من شعبان المقبل.

والتزمت مختلف الإدارات التعليمية في كافة المناطق والمحافظات، نفس التوقيت للاصطفاف الصباحي، وبداية الحصة الدراسية الأولى، وفق التوقيت نفسه قبل التمتع بالإجازة.





16 إجراء مدرسيًا لتطبيق التقويم الذاتي







مؤشرات التقويم الذاتي







ومع استئناف العودة إلى المدارس، تواصل إدارات التعليم في مختلف مناطق التعليم، تطبيق آلية التقويم الذاتي بالمدارس، وتعبئة الاستمارة الإشرافية المخصصة لذلك، وتشتمل إجراءات المدرسة لتطبيق التقويم الذاتي، على 16 إجراءً:01 تشكيل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة.02 بناء خطة التقويم الذاتي للمدرسة وتحديد متطلباتها.03 التوعية ونشر ثقافة التقويم الذاتي داخل المدرسة.04 التسجيل في المنصة الرقمية للتقويم الذاتي.05 إعداد نموذج الجاهزية ورفعه على البوابة.06 تنفيذ أداة تحليل وثائق المدرسة وفقًا لقائمة الوثائق المحددة في بطاقة رصد الشواهد والأدلة.07 تنفيذ أداة الاستبانة للفئات المحددة «المتعلم، المعلم، ولي الأمر».08 تنفيذ أداة الملاحظة الصفية بواقع 10 زيارات.09 تنفيذ أداة ملاحظة البيئة المدرسية.10 تنفيذ أداة المقابلة باستخدام نماذج المقابلات المحددة «مقابلة المتعلمين، والمعلمين، والموجه الطلابي، ومدير المدرسة».11 رفع البيانات المطلوبة على البوابة.12 التأكد من تنفيذ أدوات التقويم الذاتي وإغلاق ورصد النتائج.13 دراسة وتحليل النتائج والتغذية الراجعة ومراجعة تقرير التقويم الذاتي.14 إعداد خطة التحسين وتحديد الأولويات في ضوء النتائج.15 متابعة خطة التحسين.16 إغلاق دورة التقويم الذاتي.01- تشغيلية مكتملة العناصر وفق أهداف تطويرية.02- تنفذ خطتها وتطورها بما يضمن تحقيق أهدافها.03- تعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.04- تلتزم بقيم مهنة التعليم وأخلاقياتها.05- توفر مناخًا آمنًا للتعلم والنمو نفسيًا واجتماعيًا.06- تنشر قواعد السلوك والمواظبة وتتابع تطبيقها.07- برامج وأنشطة تربوية داعمة للسلوك الإيجابي.08- برامج وأنشطة إثرائية لتطوير مواهب المتعلمين وتهيئتهم للمستقبل.09- العمل التعاوني والعلاقات الإيجابية والتعاون في المجتمع المدرسي.10- مشاركة الأسرة في تعلم أبنائها والتحضير لمستقبلهم.11- الشراكة المجتمعية لدعم التعلم والتأثير الإيجابي في المجتمع المحلي.12- كادر تعليمي مكتمل ومؤهل.13- كادر إداري مكتمل ومؤهل.14- تظهر ثباتًا واستدامة مالية.15- تشجع منسوبيها للحصول على الرخصة المهنية.16- تدعم التطوير المهني لمنسوبيها وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي.17- تنمي المهارات القرائية والعددية الأساسية للمتعلمين.18- تنمي مهارات التفكير العليا للمتعلمين.19- يشارك المتعلمون في الأنشطة المجتمعية والأعمال التطوعية.20- تعمل المدرسة على صيانة جميع المرافق وتجهيزاتها بانتظام.