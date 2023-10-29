منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.





أمطار ورياح نشطة على القصيم والرياض



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي.وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم /ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.