منها الرياض ومكة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولًا على معظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





أمطار رعدية وسيول وبرد على 6 مناطق



أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق



تشكل الضباب على 4 مناطق



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأوضح المركز ان هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك.كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا خلال الليل من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.