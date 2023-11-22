الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

F_evufuWYAAWVvu
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية على العاصمة الرياض ومعظم مناطق المملكة.

سحب منخفضة على الأبراج والمبانياضافة اعلان

وأوضح في حسابه على منصة "إكس"، أن العاصمة الرياض متوقع أن تشهد اليوم سحبًا منخفضة على الأبراج أو المباني العالية خاصة في الصباح الباكر.


هواء بارد وحرارة منخفضة

وعن الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ، توقع استمرار تسرب الهواء البارد وانخفاض ملحوظ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق.

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما توقع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.

أمطار رعدية وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F91FcKAWoAAavmw 11:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

F90aBh8WcAA_jLX 8:22 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"الحصيني" يكشف الخريطة المطرية مع انخفاض الحرارة بهذه المناطق

Euf3sGCXEAIUaLd 4:55 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

من الأربعاء للأحد.. تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" من أمطار غزيرة على المملكة

أمطار غزيرة 11:12 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

اقرأ أيضا

7866
9:17 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

F_fgxudXoAE0wwf
3:00 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بالرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى