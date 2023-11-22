منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية على العاصمة الرياض ومعظم مناطق المملكة.



سحب منخفضة على الأبراج والمباني اضافة اعلان



هواء بارد وحرارة منخفضة



ارتفاع نسبة الرطوبة



أمطار رعدية وزخات البرد



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في حسابه على منصة "إكس"، أن العاصمة الرياض متوقع أن تشهد اليوم سحبًا منخفضة على الأبراج أو المباني العالية خاصة في الصباح الباكر.وعن الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ، توقع استمرار تسرب الهواء البارد وانخفاض ملحوظ في الحرارة ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق.كما توقع ارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال تشكل النقيض على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.