منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة

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يأمل الميدان التربوي والتعليمي بمنطقة مكة المكرمة من مدير التعليم الجديد عبدالله بن سعد الغنام، معالجة سريعة لأهم ثلاث ملفات تؤثر في سير العملية التعليمية. اضافة اعلان

ورغم الحلول التي قدمت خلال السنوات الماضية عن طريق مديري التعليم السابقين، إلا أنها مازالت قائمة، وفقًا لما جاء في "عكاظ".





استمرار الدراسة المسائية في المدارس





إنشاء مبان مدرسية حكومية





الكثافة الطلابية في الفصول



وتعد عملية استمرار الدراسة المسائية بعدد من المدارس أول الملفات، مما يشكل عائقاً كبيراً في إتمام العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس.ويتطلع الميدان التربوي إلى إيجاد حلول مناسبة لإنهاء مشكلة المباني المستأجرة التي لا تزال موجودة طوال السنوات الماضية.وتتمثل الحلول في إنشاء مبان مدرسية حكومية من خلال توفير أراضٍ بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة من الأراضي التي يتم تخصيصها كأراضي خدمات في المخططات السكنية.والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية في المخططات السكنية الجديدة مثل مخططات ولي العهد والراشدية، وإنهاء مشكلة التعثر بعض المشاريع التعليمية.وتمثل كثافة الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية إشكالية ثالثة يعاني منها الميدان التربوي، حيث وصلت أعداد الطلاب والطالبات في بعض المدارس إلى ألف طالب.ويتطلب الأمر إيجاد حلول لتقليل نسب الكثافة التي اضطرت إليها الإدارة بسبب هدم وإزالة بعض المباني المدرسية خلال السنوات الماضية.علاوة على قلة المدارس في المخططات الطرفية التي تقع حول العاصمة المقدسة مما زاد من هذه الكثافة.