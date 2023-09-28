الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها الدراسة المسائية.. 3 ملفات مهمة على مكتب المدير الجديد لتعليم مكة

عبدالله بن سعد الغنام
مدير تعليم مكة المكرمة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يأمل الميدان التربوي والتعليمي بمنطقة مكة المكرمة من مدير التعليم الجديد عبدالله بن سعد الغنام، معالجة سريعة لأهم ثلاث ملفات تؤثر في سير العملية التعليمية.اضافة اعلان
ورغم الحلول التي قدمت خلال السنوات الماضية عن طريق مديري التعليم السابقين، إلا أنها مازالت قائمة، وفقًا لما جاء في "عكاظ".


استمرار الدراسة المسائية في المدارس

وتعد عملية استمرار الدراسة المسائية بعدد من المدارس أول الملفات، مما يشكل عائقاً كبيراً في إتمام العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس.
ويتطلع الميدان التربوي إلى إيجاد حلول مناسبة لإنهاء مشكلة المباني المستأجرة التي لا تزال موجودة طوال السنوات الماضية.


إنشاء مبان مدرسية حكومية

وتتمثل الحلول في إنشاء مبان مدرسية حكومية من خلال توفير أراضٍ بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة للاستفادة من الأراضي التي يتم تخصيصها كأراضي خدمات في المخططات السكنية.
والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية في المخططات السكنية الجديدة مثل مخططات ولي العهد والراشدية، وإنهاء مشكلة التعثر بعض المشاريع التعليمية.


الكثافة الطلابية في الفصول

وتمثل كثافة الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية إشكالية ثالثة يعاني منها الميدان التربوي، حيث وصلت أعداد الطلاب والطالبات في بعض المدارس إلى ألف طالب.
ويتطلب الأمر إيجاد حلول لتقليل نسب الكثافة التي اضطرت إليها الإدارة بسبب هدم وإزالة بعض المباني المدرسية خلال السنوات الماضية.
علاوة على قلة المدارس في المخططات الطرفية التي تقع حول العاصمة المقدسة مما زاد من هذه الكثافة.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

المرور2
8:37 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

المرور: رصد مخالفات عدم وجود تأمينٍ سارٍ للمركبة من الأحد القادم

حالة مطرية
7:34 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

اقرأ أيضا

هيئة تقويم التعليم تراقب أداء 25 ألف مدرسة إلكترونيًا

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

غرامة 10 ملايين ريال عند تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح

جامعة الملك خالد.. زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تعليم الطائف 7:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بيان مهم لـ "تعليم الطائف" بشأن تكدس الطلاب في الفصول

منصة مدرستي 2:16 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تعليم مكة تعلق الدراسة المسائية الحضورية اليوم

منصة مدرستي 9:04 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

بعد تعليق الدراسة الحضورية بمكة.. خطوات وطرق الاستفادة من منصة مدرستي

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة 12:09 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

اليوم.. تعليم مكة تعلن عن تعليق الدراسة الجضورية في هذه المدارس

اقرأ أيضا

أبشر
1:51 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تنويه مهم من "أبشر" بشأن تحديث للأنظمة في هذا التوقيت

دعاء - المسجد الحرام - الجمعة
12:28 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

13 ربيع الأول.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء في مكة

مكافحة المخدرات
11:50 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بالرياض وحائل.. ضبط 6 مواطنين متلبسين بترويج مواد مخدرة

خادم الحرمين وولي العهد
10:33 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق نينوى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سفارة المملكة في أوغندا
9:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

أهم 10
8:55 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتوصية بأقساط مريحة للعقارات

نزاهة
7:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

أمطار المملكة 6
7:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على 5 مناطق

رخص التعدين بالمملكة
7:01 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

تقديم خدمات لوجستية
6:46 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

غرامة 10 ملايين ريال عند تقديم خدمات لوجستية بدون تصريح