منها الإصابات البليغة والوفيات.. 5 مخاطر لزيادة السرعة أثناء القيادة

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أكدت المديرية العامة للمرور على أنه كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير
قوة الاصطدام آخطر.
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، وطالب المرور قائدي المركبات، بالالتزام بالسرعة النظامية لسلامتكم.
مخاطر السرعة الزائدة1ـ تتسبب السرعة الزائدة باحتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية.
2ـ عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.
3ـ تؤدي لوقوع الإصابات البليغة والوفيات.
4ـ زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج عن الحادث.
5ـ صعوبة التحكم بالمركبة.
كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير قوة الاصطدام أخطر.#المرور_السعودي pic.twitter.com/2OPcrdkdlH— المرور السعودي (@eMoroor) February 13, 2024
حزام الأمان وسيلة لضمان السلامةزنصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان
سلامة قائد المركبة والمرافقين له .
وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:
1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها
مركبات النقل الخفيف والحمولة الزائدة:في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات
النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.
السرعة الزائدة تسبب الحوادث المروريةوتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على
الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.