الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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منها الإصابات البليغة والوفيات.. 5 مخاطر لزيادة السرعة أثناء القيادة

مخاطر السرعة الزائدة
مخاطر زيادة السرعة أثناء القيادة
أ أ
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أكدت المديرية العامة للمرور على أنه كلما زادت سرعة المركبة كلما كان تأثير قوة الاصطدام آخطر.
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، وطالب المرور قائدي المركبات، بالالتزام بالسرعة النظامية لسلامتكم.اضافة اعلان

مخاطر السرعة الزائدة

1ـ تتسبب السرعة الزائدة باحتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية.
2ـ عدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث.
3ـ تؤدي لوقوع الإصابات البليغة والوفيات.
4ـ زيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج عن الحادث.
5ـ صعوبة التحكم بالمركبة.


حزام الأمان وسيلة لضمان السلامة

زنصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .
وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:
1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها

مركبات النقل الخفيف والحمولة الزائدة:

في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.

السرعة الزائدة تسبب الحوادث المرورية

وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.

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