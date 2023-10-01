منها اختصار المسافة لـ30 دقيقة.. 11 ميزة لطريق مكة - جدة

أ أ

يعد مشروع طريق جدة - مكة المكرمة المباشر من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لخدمة المعتمرين والحجاج، حيث يختصر وقت الوصول إلى 30 دقيقة فقط. اضافة اعلان





أهم مميزات طريق مكة - جدة



4 مراحل لطريق مكة - جدة



وكشفت الهيئة العامة للطرق، عن البدء بأعمال المرحلة الأخيرة من مشروع طريق مكة - جدة المباشر، ومن أهم مميزات هذا الطريق، وفقًا لـ"عكاظ":1 - يبلغ طول المرحلة الأخيرة منه 20 كيلومتراً.2 - يختصر المشروع المسافة بين المدينتين لنحو نصف ساعة.3 - تصل السرعة المسموحة بالطريق إلى 140 كيلومتراً.4 - يحقق المشروع الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.5 - يخفف الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة - مكة المكرمة.6 - يحسن الحركة داخل جدة، إذ تبلغ السعة المرورية للطريق في كل اتجاه 1,000 مركبة في الساعة.7 - يخدم محطة توزيع جدة الشمالية.8 - يبلغ طول الطريق 65.525 كيلومتراً، يبدأ من تقاطع حي النزهة بمحافظة جدة (المطار) حتى الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.9 - يتم تنفيذ الطريق بـ4 مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 متراً.10 - يسهم في استيعاب الزيادة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.11 - يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة شرق جدة وشمال مكة المكرّمة.تم تقسيم تنفيذ الطريق إلى 4 مراحل، الأولى بطول: 5.348 كيلومتر، ويشمل تقاطعاً واحداً (جسرين)، إضافة إلى معبري سيارات، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، ويخدم أرامكو وحي بريمان ومبنى فرع الوزارة.والمرحلة الثانية بطول 18.600 كيلومتر، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، الأول يستفاد منه لخدمة مستخدمي طريق جدة - مكة المباشر في حركة الدوران للخلف، والتقاطع الثاني لربط طريق بريمان - هدى الشام مع طريق جدة - مكة المباشر.والمرحلة الثالثة بطول 26.950 كيلومتر مع تنفيذ تقاطع مع طريق حدا - الجموم مع معبر جمال، وعدد 3 معابر سيارات، وعدد التقاطعات 1 لربط طريق حدا - الجموم بطريق جدة - مكة المباشر.أما المرحلة الرابعة فيبلغ طولها 12.075 كيلومتر.ويؤكد المشروع على حجم التكامل بين مختلف قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.