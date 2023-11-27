الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منع نشر مطبوعات إرشادية زراعية إلا بموافقة "البيئة"

وزارة البيئة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

منح دليل الصحة النباتية، وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية اتخاذ ما يلزم عند وقوع أي أزمة، أو حالة طارئة، أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي.اضافة اعلان
وقد يؤدي الخطر إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة، كما منع الدليل نشر أي مطبوعات إرشادية إلا بموافقة الوزارة.

استشعار الآفات الجديدة والمستحدثة

وكشف الدليل تولي الجهة المختصة بالوزارة، استشعار الآفات الجديدة والمستحدثة وتحديد الإجراءات الوقائية والحد من دخولها والمكافحة المبكرة.
وإلزام الوزارة بمتابعة الأمراض والأوبئة التي تصيب القطاع الزراعي في الدول الأخرى وتبليغ ممثليات المملكة في الخارج في أسرع وقت ممكن بما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة.

إبلاغ الوزارة بوجود مرض معد أو آفة

كما ألزم الدليل الجديد كل من يكتشف من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
وتتولى الوزارة، إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل.

منع تداول ثروات القطاع الزراعي

ومنع أي مادة من مناطق الحجر وإليها ومنع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر ومنع نقلها أو بيعها.
ولا يسمح لأي شحنة نباتية بالدخول إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.

تحديد شروط شهادة الصحة النباتية

وللسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر،
ولا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا (النظام).

الحد من استيراد أو بيع المنتجات النباتية

وللوزارة أيضًا منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.

اقرأ أيضا

أمانة الرياض
9:08 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أمانة الرياض تواصل تطوير الطرق بما يحقق أعلى معايير الجودة

الطلاب في المدارس
9:06 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 معلومات مهمة للطلاب والمعلمين عن الفصل الدراسي الثاني

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
8:46 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 8.. انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

F_6PDPGW8AAqyfU
8:03 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

برد وثلوج.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من منخفض جوي وانخفاض الحرارة

اقرأ أيضا

215 متهمًا يوميًا.. 96% زيادة في عدد المتهمين بقضايا مالية

"الشؤون الإسلامية" تنظم برامج علمية للدعاة والأئمة في بنجلاديش

هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مكة وضباب وانخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

عاجل.. ضباب كثيف يحجب الرؤية بمنطقة مكة حتى هذه الساعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:27 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تأجيل الاختبارات وحقيقة عودة المساعدة المقطوعة

البيانات البيئية 5:19 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عقوبة قاسية.. غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية

أخبار السعودية 1:25 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء المرضى وشروط الدعم السكني

أخبار السعودية 5:15 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند

اقرأ أيضا

أمانة الرياض
2:46 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بالأرقام.. هذا ما أنجزته أمانة الرياض في تطوير طرق العاصمة

مواقيت الصلاة
2:06 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة..اليوم الإثنين

وزارة العدل
2:01 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

"العدل": إجراء 770 ألف عملية توثيق عبر "الافتراضية"

صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران
11:39 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

غداً .. انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الخامس برعاية أمير نجران

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الطلاب في المدارس
9:06 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 معلومات مهمة للطلاب والمعلمين عن الفصل الدراسي الثاني

سيارات
8:29 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

سعد آل مسعود، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة
7:35 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

هيئة المنافسة تطلق خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية

أمطار المملكة
7:28 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار على مكة وضباب وانخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق

حساب المواطن
6:56 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل مطلقة على حق ابنتيها من حساب المواطن بعد استيلاء أبيهما عليه؟

ضباب كثيف
5:27 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. ضباب كثيف يحجب الرؤية بمنطقة مكة حتى هذه الساعة