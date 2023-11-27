منع نشر مطبوعات إرشادية زراعية إلا بموافقة "البيئة"

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منح دليل الصحة النباتية، وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية اتخاذ ما يلزم عند وقوع أي أزمة، أو حالة طارئة، أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي. اضافة اعلان

وقد يؤدي الخطر إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة، كما منع الدليل نشر أي مطبوعات إرشادية إلا بموافقة الوزارة.





استشعار الآفات الجديدة والمستحدثة



إبلاغ الوزارة بوجود مرض معد أو آفة



منع تداول ثروات القطاع الزراعي



تحديد شروط شهادة الصحة النباتية



الحد من استيراد أو بيع المنتجات النباتية



وكشف الدليل تولي الجهة المختصة بالوزارة، استشعار الآفات الجديدة والمستحدثة وتحديد الإجراءات الوقائية والحد من دخولها والمكافحة المبكرة.وإلزام الوزارة بمتابعة الأمراض والأوبئة التي تصيب القطاع الزراعي في الدول الأخرى وتبليغ ممثليات المملكة في الخارج في أسرع وقت ممكن بما يتوفر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة.كما ألزم الدليل الجديد كل من يكتشف من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم وجود أي مرض معد أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.وتتولى الوزارة، إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل.ومنع أي مادة من مناطق الحجر وإليها ومنع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر ومنع نقلها أو بيعها.ولا يسمح لأي شحنة نباتية بالدخول إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.وللسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر،ولا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا (النظام).وللوزارة أيضًا منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.