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شدّدت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية , على منع الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية , باستثناء المصرح لهم رسميًا من المجتمع المحلي. اضافة اعلان





تطبيق العقوبات على المخالفين



غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي في المحميتين، داعيةً الى استقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي وقت سابق، كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة، عن عقوبة سير المركبات في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.إذ تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، منوهة إلى أن عبور المركبات فوق الغطاء النباتي له أضرار، منها موت النباتات، وتأثيرات سلبية على الموائل الطبيعية، وانخفاض إنتاجية التربة وتدهورها، وفقًا لصحيفة "الوطن".التنزه في المحمياتأوضحت الوزارة أن التنزه في المحميات مسموح بعدة شروط:- استخدام خيم المبيت الشخصية.- وإشعال النار على موقد.- ويمنع دخول المركبات إلى الفياض.- والالتزام بالمسارات المحددة «الجادة».- كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة.- مبينة أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.واحة سياحيةيهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي إلى العمل مع العديد من الجهات، لتصبح المحميات واحة سياحية جذابة للزوار من جميع أنحاء المملكة.حيث يجري التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستعادة التنوع الأحيائي عبر توفير الحماية اللازمة، ومع هيئة السياحة لفتح مجال الزيارات للمواقع، وإمكانية تأهيلها لتصبح أكثر جاذبية للاستثمار السياحي، ومتابعة الأعمال فيها بشكل دوري، لتطويرها والوفاء باحتياجاتها.تنمية مواقع الغطاء النباتيويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.بالإضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، للوصول إلى رؤية المركز، وهي خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع، يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة.