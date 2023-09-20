منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

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حذرت وزارة الحج والعمرة، قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، من أي احتيالات مالية أو معاملات نقدية مشبوهة عند شراء خدمات العمرة.

8 نصائح من الحج للمعتمرين اضافة اعلان





منصات التبرع





استلام أموال من الخارج





رمز التشفير الآمن





أهمية الإقرار الجمركي



1 - بينت الوزارة أن الجهات المختصة في المملكة حرصت على تصميم مسار مالي يستحصل كافة الرسوم وتكاليف الخدمات مسبقًا، بما فيها رسوم التأشيرات، وتكاليف الإقامة والنقل وتذاكر الذهاب والإياب.2 - ونوهت الوزارة أنه في حالة الرغبة في التبرع، فإن هناك ثلاث منصات معتمدة للتبرع، هي منصات إحسان، وفرجت، ومركز الملك سلمان للإغاثة، دون التبرع للجمعيات المجهولة غير المرخصة.3 - وحذرت من الاحتيال المالي أو الاشتباه به من خلال عدم استخدام حساب شخص آخر أو تمكين آخرين من حساب المعتمر الشخصي، ورفض تحويل أو استلام أي أموال نيابة عن شخص آخر.4 - ونبهت الوزارة المعتمرين أنه في حالة الرغبة استلام أو تحويل أموال من الخارج فيجب التعامل من مقدمي الخدمة المعتمدين، وتجنب المتاجرة بالعملة، والحرص على استلام الإيصالات المالية.5 - وطالبت الوزارة بالتعامل مع وسائل النقل المرخصة، واستخدام التطبيقات المعتمدة، وعدم التعامل مع الأفراد، وشراء خدمات عربات السعي الآلية وصناديق الأمانات والعربات اليدوية عبر الدفع النقدي أو تطبيق تنقل لحجز العربات الكهربائية.6 - وأوضحت الوزارة أن في حالة الشراء الإلكتروني يجب على المعتمر التأكد من رمز التشفير الآمن في بداية عنوان الصفحة وهو// https: مع التحقق من وجود القفل في شريط العنوان في المتصفح.7 - والتنبه لأي تحذيرات أمان منبثقة، مع مراجعة مواصفات المنتج لتفادي البضائع المقلدة والمغشوشة، والاطلاع على تقييم المنتج، وقراءة كشف حساب البطاقة، وعدم استخدام شبكات واي فاي عامة.8 - مشيرة إلى أهمية الإقرار الجمركي حيث يعتبر مطلباً رسمياً عند القدوم بالإفصاح عن ما بحوزة المعتمر من نقد مالي أكثر من 60 ألف ريال أو أدوات مالية تداولية أو سبائك ذهب أو أحجار كريمة أو معادن ثمينة.