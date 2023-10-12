الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف

التنبيه عن الامطار
منظومة للتنبيه المسبق عن الأمطار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

دشنت أمانة الطائف منظومة جديدة للتنبيهات المسبقة بالأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضرورة اتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة.اضافة اعلان


توفير الحلول التقنية

وتم توفير عدد من الحلول التقنية التي من شأنها وضع جميع فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد، لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور، وفقًا لصحيفة "مكة".


تتكون المنظومة من 6 مراحل

1ـ تحليل الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة كافة، وجمع البيانات وإنشاء خدمة إلكترونية لها.
2ـ يتم توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة لجميع الخدمات المرتبطة بالمنظومة.
3ـ إنشاء خدمة الكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة من المصادر الرسمية «هيئة الأرصاد، الدفاع المدني، ماطر» وربط الخدمة بشكل متكامل مع خدمة الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني.
وتمكين الفرق العاملة من استقبال رسائل التوجيه الواردة من الخدمة "إضافة إنذار، النقاط الحرجة، نوع الإنذار، جهة الإنذار، تنبيه، تنبيه متقدم، تحذير".


الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيًا

4ـ إنشاء خدمة وسيطة API لعمل الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيًا بشكل سلس ومتتابع دون أي فجوة بين الخدمات المتعددة.
5ـ إنشاء تطبيق إلكتروني يعمل على الهواتف الذكية بتصميم سهل لتلبية متطلبات المستخدمين وربطه آليًا مع الخدمة الوسيطة API للوصول إلى قاعدة البيانات الجغرافية وخدمة الويب المعنية بإدراج التنبيهات وبثها.


تطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة

6ـ تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة التي تعمل من خلال التطبيق، حيث يتضمن التطبيق عدة إجراءات تبدأ بمتابعة حالة النقاط الحرجة.
وتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالحالة المطرية للحدائق والعبارات، وفي المرحلة الأخيرة يتم تغذية التطبيق بالبيانات المتنوعة وإجراء الاختبار.
والتحقق من سير الإجراءات تمهيدًا للتشغيل الفعلي من خلال إدراج التطبيق ضمن منصات الهواتف الذكية.

مراحل المنظومة:

1ـ تحليل الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة كافة.
2ـ توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة.
3ـ إنشاء خدمة الكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة.
4ـ إنشاء خدمة وسيطة للترابط بين مختلف التقنيات.
5ـ إنشاء تطبيق الكتروني يعمل على الهواتف الذكية.
6ـ تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة.

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لمن لا يُصلي الفريضة في المسجد

بتخفيض مؤشر المكيف
7:28 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يٌحذر من الأمطار ويطالب بغلق التكييف

أمطار المملكة 6
7:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

العمل التطوعي
6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

اقرأ أيضا

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

هل الإنترنت والجوال من حقوق العاملة المنزلية؟

تشجير حقل مياه الشقيق بأكثر من مليون شجرة في حائل

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تعليم الطائف 9:02 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أمانة الطائف تعتمد المخططات إلكترونيًا

تعليم الطائف 8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الانتهاء من زراعة ١٥٠ ألف شتلة أشجار بالطائف

اقرأ أيضا

2023-10-12_01-10-37
12:52 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

وصل 40 ألف ريال.. قفزة للتمور في حراج بأحد مناطق المملكة

مخالفات البلدية
12:12 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

4 أيام ويبدأ العمل بمجموعات جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث

مواقيت الصلاة
12:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخميس 27 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في أبها

WhatsApp Image 2023-10-11 at 11.24.09 PM
11:26 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين عن واقعة مقتل مواطن وإصابة زوجته

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
7:58 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل أنت ضمن هذه الـ 5؟.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص منح الدعم للزوجة

بق الفراش
7:46 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخبراء يحذرون.. 5 أسباب لانتشار بق الفراش في الداخل والخارج

التنبيه عن الامطار
7:35 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف

أمطار المملكة 6
7:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 4 مناطق

العمل التطوعي
6:16 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

80 % شباب.. 4 مناطق تحقق مستهدفات العمل التطوعي بالمملكة

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
5:14 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات