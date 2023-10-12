منظومة جديدة للتنبيه المسبق عن الأمطار والنقاط الحرجة على الهواتف

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دشنت أمانة الطائف منظومة جديدة للتنبيهات المسبقة بالأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ضرورة اتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة. اضافة اعلان





توفير الحلول التقنية





تتكون المنظومة من 6 مراحل





الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيًا





تطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة



مراحل المنظومة:



وتم توفير عدد من الحلول التقنية التي من شأنها وضع جميع فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد، لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور، وفقًا لصحيفة "مكة".1ـ تحليل الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة كافة، وجمع البيانات وإنشاء خدمة إلكترونية لها.2ـ يتم توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة لجميع الخدمات المرتبطة بالمنظومة.3ـ إنشاء خدمة الكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة من المصادر الرسمية «هيئة الأرصاد، الدفاع المدني، ماطر» وربط الخدمة بشكل متكامل مع خدمة الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني.وتمكين الفرق العاملة من استقبال رسائل التوجيه الواردة من الخدمة "إضافة إنذار، النقاط الحرجة، نوع الإنذار، جهة الإنذار، تنبيه، تنبيه متقدم، تحذير".4ـ إنشاء خدمة وسيطة API لعمل الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيًا بشكل سلس ومتتابع دون أي فجوة بين الخدمات المتعددة.5ـ إنشاء تطبيق إلكتروني يعمل على الهواتف الذكية بتصميم سهل لتلبية متطلبات المستخدمين وربطه آليًا مع الخدمة الوسيطة API للوصول إلى قاعدة البيانات الجغرافية وخدمة الويب المعنية بإدراج التنبيهات وبثها.6ـ تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة التي تعمل من خلال التطبيق، حيث يتضمن التطبيق عدة إجراءات تبدأ بمتابعة حالة النقاط الحرجة.وتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالحالة المطرية للحدائق والعبارات، وفي المرحلة الأخيرة يتم تغذية التطبيق بالبيانات المتنوعة وإجراء الاختبار.والتحقق من سير الإجراءات تمهيدًا للتشغيل الفعلي من خلال إدراج التطبيق ضمن منصات الهواتف الذكية.1ـ تحليل الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة كافة.2ـ توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة.3ـ إنشاء خدمة الكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة.4ـ إنشاء خدمة وسيطة للترابط بين مختلف التقنيات.5ـ إنشاء تطبيق الكتروني يعمل على الهواتف الذكية.6ـ تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسة للمنظومة.